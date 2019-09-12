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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (201)

Ирина Карамушкина вновь обратилась к властям страны с обращением

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина вновь обратилась к властям страны. По ее мнению, повсеместно нарушается закон, процветает беспредел и продолжается давление на свободу слова.

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Ирина Карамушкина рассказала коллегам, что по всем телеканалам крутят видеоролик о том, как нужна Кыргызстану именно парламентская форма правления, и усомнилась в правильности этого утверждения.

Нардеп заявила, что сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева преследуют, телеканалы «Апрель ТВ» и «Седьмой» заблокировали, деятельности партии СДПК препятствуют. Партийцам не дают работать, не пускают в здание «Форума».

«Разве парламентская форма не предполагает многопартийность? Тогда почему власти делают все возможное, чтобы СДПК не было?» — сказала Ирина Карамушкина.

Я буду обращаться к властям, пока у меня мандат не отобрали какие-то странные люди.

Ирина Карамушкина

Ранее парламентарий уже обращалась к властям страны. Она требовала от президента Сооронбая Жээнбекова вернуться в правовое поле и отказаться от диктаторства.

Следствие обвинило депутата в захвате заложников. Ирина Карамушкина — фигурант уголовного дела. Ей вручили уведомление о том, что она теперь подозреваемая по статье «Захват заложников» УК КР.
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