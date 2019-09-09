СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться

Партия СДПК просит генерального прокурора Откурбека Джамшитова дать правовую оценку действиям президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Соответствующее обращение прислала пресс-служба партии.

В обращении указывается, что во время принудительного привода Алмазбека Атамбаева 7 августа в селе Кой-Таш группа неизвестных лиц в военной форме без опознавательных знаков совершила противоправные действия в отношении мирных граждан.

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«Неизвестные лица в военной форме, масках и с оружием в руках вторглись без каких-либо предупреждений, перелезая через забор, во двор дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они начали стрельбу по мирным гражданам, а также жестоким образом стали избивать их. Требуем возбудить уголовные дела в отношении представителей вторгнувшегося бандформирования по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Причинение менее тяжкого вреда здоровью», «Нарушение неприкосновенности жилища» УК КР», — указывается в обращении.

По данным партии, раненым и жестоко избитым не оказывали медицинскую помощь на протяжении двух часов. СДПК просит возбудить по этим фактам уголовные дела по статьям «Оставление в опасности», «Неоказание помощи», «Захват заложника» УК КР.

«О том, что ворвавшиеся лица являются сотрудниками спецназа «Альфа», стало известно позже. Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что об операции знали только четыре человека», — отмечают в партии.

Мы считаем, что необходимо допросить главу спецслужб об обстоятельствах, целях и причинах принятия такого решения, а также о круге лиц, принявших решение, а по итогам следствия возбудить уголовные дела на упомянутых им лиц. из заявления СДПК

В СДПК считают нужным уведомить главу надзорного органа о нарушении конституционных прав на доступ к информации — 7 августа были отключены сотовая связь, подача воды, электроэнергии, а также телеканал «Апрель ТВ». Людей, которые без законных оснований лишили население доступа к связи, тоже просят привлечь к ответственности.

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«В селе Кой-Таш сотрудниками спецслужб были заброшены спецсредства на территории других частных домов и разбиты окна. Просим возбудить уголовные дела по фактам нанесения материального ущерба и разбоя. Правоохранители целенаправленно громили дубинками автомобили мирных граждан. Эти факты можно классифицировать как военные и преступления против человечности», — поясняют в СДПК.

В заявлении отмечается, если генпрокурор не возбудит уголовные дела по указанным статьям, то члены СДПК оставляют за собой право обратиться в Международный уголовный суд в Гааге.

Поскольку президент Сооронбай Жээнбеков признал, что лично руководил операцией и выбрал вариант штурма, его действиям нужно дать отдельную юридическую оценку, предъявить ему обвинение в совершении государственных преступлений для того, чтобы начать процедуру импичмента, считают в СДПК.

После этого СДПК просит Откурбека Джамшитова подать в отставку.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.