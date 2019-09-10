Дастан Бекешев: Проще легкие наркотики курить, чем сигареты в общественном месте

«В новом законопроекте о защите здоровья граждан от табака прописаны такие штрафы, что проще легкие наркотики курить, чем сигареты в общественных местах», — заявил сегодня депутат Дастан Бекешев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Нардеп отметил, что против табакокурения и согласен с необходимостью бороться с ним. Но при этом нормы нового законопроекта вызвали у него удивление. Например, есть норма о самозатухающей бумаге, которая производится только одной компанией во Франции.

«Такое впечатление, что специально кого-то лоббируют. Там такие штрафы прописывают — 100 тысяч сомов. Куда это? А за наркотическое средство 10 тысяч сомов штраф. Что выгоднее в итоге курить? Вот такие перекосы есть. Нужно это устранять», — подчеркнул Дастан Бекешев.