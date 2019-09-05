Чыныбай Турсунбеков уверяет, что всегда поддерживал Омурбека Текебаева

Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков признался 24.kg, что всегда поддерживал лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

По его словам, он не делал это гласно, поскольку не хотел, чтобы его позицию восприняли как популизм.

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«Но я даже прилагал усилия, чтобы помирить Омурбека Текебаева с Алмазбеком Атамбаевым. Моя позиция по Омурбеку Чиркешовичу всегда была известна коллегам. Я из-за этого даже испортил отношения с отдельными членами партии, мне говорили, что я его защищаю, даже Чыныбаем Чиркешовичем стали называть. Текебаев, наверное, знает, что после его задержания я пытался защитить его близких от давления, за что меня тоже невзлюбили. Мы были по разные стороны, он был в оппозиции, наша фракция возглавляла коалицию, но я всегда поддерживал его», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

Сам Омурбек Текебаев, отметим, на встрече со сторонниками в родовом селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области рассказал, как в 2016 году обращался и к Чыныбаю Турсунбекову, и к Исе Омуркулову за поддержкой. «Я говорил и доказывал, что Алмазбек Атамбаев ведет провальную, дискредитирующую политику, но ни один из этих депутатов не поддержал нас», — подчеркнул лидер социалистов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Оба отпущены под домашний арест.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов ранее получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.