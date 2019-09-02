Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева

Жена Омурбека Текебаева Айгуль и супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса обсуждали условия освобождения из тюрьмы лидера партии «Ата Мекен». Об этом Омурбек Текебаев рассказал на встрече с жителями села Акман Джалал-Абадской области.
По его словам, Раиса Атамбаева передала требование президента о том, что Омурбек Текебаев должен признать вину.
21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов ранее получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.