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Общество

Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева

Жена Омурбека Текебаева Айгуль и супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса обсуждали условия освобождения из тюрьмы лидера партии «Ата Мекен». Об этом Омурбек Текебаев рассказал на встрече с жителями села Акман Джалал-Абадской области.

По его словам, Раиса Атамбаева передала требование президента о том, что Омурбек Текебаев должен признать вину.

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«Айгуль на каждой встрече просила меня разрешить поговорить с женой президента. Говорила, что знает ее, вместе сидели на тоях. Однажды я согласился. Супруга Атамбаева заявила, что я должен признать вину и тогда отделаюсь штрафом. Такое предложение мне поступило и от адвоката. Но я не мог взять на себя преступление, которого не совершал», — заявил Омурбек Текебаев.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов ранее получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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