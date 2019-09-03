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Власть

Торага рассказал Сооронбаю Жээнбекову о планах Жогорку Кенеша

Фото пресс-службы президента КР

Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по совершенствованию законодательной базы и социально-экономическому развитию республики.

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Президент выразил надежду, что депутаты с особой ответственностью подойдут к исполнению своего долга. Он выразил уверенность, что парламентарии обратят особое внимание на законопроекты в рамках государственной политики развития регионов и цифровизации страны, продвижения судебно-правовой реформы и реализации крупных социально-экономических проектов, которые позволят улучшить жизнедеятельность граждан.

Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия с правительством и другими государственными органами в данном направлении.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков рассказал о ближайших планах, стоящих перед парламентом на предстоящий период.
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