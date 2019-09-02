Депутаты VI созыва Жогорку Кенеша открыли очередную сессию

После двухмесячных летних каникул депутаты VI созыва Жогорку Кенеша официально открыли VII сессию.

Отмечается, что, согласно статье 77 Конституции КР и статье 34 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша КР», сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года.

Очередное пленарное заседание состоится 4 сентября. Напомним, по понедельникам и вторникам нардепы работают в комитетах, среда-четверг — дни пленарных заседаний, пятницы отданы заседаниям парламентских фракций.