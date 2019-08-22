Сооронбай Жээнбеков рассказал о силах, желающих сорвать судебно-правовую реформу

«Проведение судебно-правовой реформы нуждается в поддержке населения. Так как не мало сил, желающих сорвать реформу и жить по-старому. Ни одна реформа не бывает без изъянов, но мы не должны сворачивать с намеченного пути», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.

По информации пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков отметил, что усилились работы по очистке судебной системы, правоохранительных органов и совершенствованию законодательства.

«Основной задачей судебно-правовой реформы является достижение справедливого судопроизводства, — подчеркнул он. — В приоритете внедрение цифровой инфраструктуры и системы видеонаблюдения. Это приведет к снижению коррупции. Все дела будут регистрироваться в едином реестре».

«Теперь не получится открывать и закрывать дела по желанию. Мы избавляемся от старых репрессивных законов и переходим к новым правовым стандартам. Не совсем тяжкие правонарушения вывели из состава уголовных и расценивают как проступки в рамках гуманизации законодательства. Совершившие проступки люди не лишаются свободы, предусмотрены штрафы и общественные работы. Провинившиеся граждане, особенно молодые люди, не будут заключаться под стражу и попадать под влияние криминальных структур», — отметил президент.