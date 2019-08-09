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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Роза Отунбаева считает, что в столкновениях виноват Алмазбек Атамбаев

Президент переходного периода Роза Отунбаева прокомментировала задержание своего бывшего соратника Алмазбека Атамбаева журналистам «Настоящего времени».

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Она напомнила, что Алмазбеку Атамбаеву трижды приходили повестки с приглашением на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

«Это нашумевшее дело, по нему ему нужно было давать показания. По этому делу сидят в тюрьме люди, бывший генеральный прокурор сидит в СИЗО», — напомнила Роза Отунбаева.

Она считает, что в столкновениях людей и беспорядках в первую очередь виноват Атамбаев и, кроме дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, на бывшем главе государства висят «пять-шесть-семь таких дел».

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Роза Отунбаева не сомневается, что предъявленные Атамбаеву претензии обоснованны. Она назвала своего преемника «заядлым игроком» и человеком, на котором висят очень серьезные преступления, — «он на многое способен».

«Атамбаев трижды проигнорировал повестки в МВД по делу Батукаева — из-за этого в дом бывшего президента пришел спецназ», — сказала Роза Отунбаева.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения  содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа
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