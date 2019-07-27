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Власть

Дональд Трамп отсудил $2,5 миллиарда на стену на границе с Мексикой

Фото © AP Photo/Guillermo Arias. Стена на границе Мексики и США. Архивное фото

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило РИА Новости.

Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату средств незаконной.

Дональд Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства.

«Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продвигаться строительству стены на южной границе. Большая победа для безопасности на границе и для верховенства закона», — прокомментировал он решение суда в Twitter.

Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний американского президента.
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