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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Положительно отмечен вклад Шавката Мирзиеева в развитие стратегического партнерства, укрепление дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Главы государств также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув поступательное развитие кыргызско-узбекских отношений по всему спектру взаимодействия.
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