Садыр Жапаров поздравил с днем рождения Шавката Мирзиеева

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Садыр Жапаров тепло поздравил президента РУз с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности во благо развития и процветания братского узбекского народа.

В ходе беседы лидеры государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества и выразили взаимную готовность к дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на принципах добрососедства, взаимопонимания и поддержки.