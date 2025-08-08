Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву о встрече со Стивеном Уиткоффом

Состоялся телефонный разговор президентов России и Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Шавкат Мирзиеев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран.

Пресс-служба главы Узбекистана в свою очередь отмечает, что также обсуждены практические аспекты дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделено принятию скоординированных мер, направленных на обеспечение динамики роста показателей взаимного товарооборота и инвестиций, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение продуктивных контактов, деловых и гуманитарных обменов на уровне регионов.

Президенты Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий.

Напомним, 6 августа спецпосланник главы Белого дома в пятый раз посетил Москву и встретился с президентом РФ. Беседа длилась три часа. Стороны обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, и вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить, более существенным», — прокомментировал позже помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.