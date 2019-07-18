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Власть

Кыргызстан получит грант от Кореи на модернизацию электронных госуслуг

«Хочу поблагодарить корейскую сторону, в том числе агентство КОICА, за намерение выделить грант на модернизацию электронных государственных услуг через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана по итогам переговоров с главой кабмина Кореи Ли Нак Еном.

Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал, что в ближайшее время Корейское агентство по международному сотрудничеству (КОICА) планирует реализовать в Кыргызстане четыре проекта на $20,5 миллиона. Кроме того, во время переговоров обсужден вопрос о возможной поддержке корейской стороной внедрения цифровых технологий и регионов Кыргызстана.

«Мы планируем сегодня официально открыть еще один важный для нас совместный проект по развитию регионов Кыргызстана — проект «Мое село». В свое время этот проект придал значимый импульс развитию и являлся опорой всей Южной Кореи. Сегодня мы парафировали соглашение, предусматривающее укрепление деятельности агентства КОICА в КР. Кыргызстан будет делать все для того, чтобы агентство могло работать в Кыргызстане в комфортных условиях», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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