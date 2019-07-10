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Власть

Премьер-министр Южной Кореи посетит Кыргызстан с 17 по 19 июля

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен посетит с официальным визитом Бангладеш, Таджикистан, Кыргызстан и Катар с 13 по 21 июля. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Как отмечается, официальный визит направлен ​​на укрепление дипломатических связей с Центральной и Юго-Западной Азией и осуществление сбалансированной дипломатии на Ближнем Востоке в соответствии со стратегией дипломатической диверсификации Сеула.

В частности, визит премьер-министра Ли Нак Ена в Таджикистан и Кыргызстан завершит дипломатические встречи Южной Кореи на высшем уровне с пятью странами Центральной Азии.

С 13 по 15 июля состоится поездка в Бангладеш, где глава южнокорейского правительства встретится со своим коллегой Шейх Хасиной.

С 15 по 17 июля Ли Нак Ен посетит Таджикистан. Премьер встретится с президентом Эмомали Рахмоном и главой кабмина Кохиром Расулзодой.

Визит в Кыргызстан запланирован на 17-19 июля. Ли Нак Ен встретится с главой государства Сооронбаем Жээнбековым и своим коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым, а также примет участие в бизнес-форуме. Премьер-министры обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, электронного правительства, транспорта и инфраструктуры.

На последнем этапе поездки премьер посетит Катар, где встретится с эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и проведет переговоры с премьер-министром шейхом Абдуллой бин Нассером бин Халифа Аль Тани.
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