Поразительная работоспособность. Депутаты БГК не могут собраться после обеда

В Бишкекском городском кенеше сегодня началась очередная сессия. На ней депутаты планировали рассмотреть 11 вопросов. Но пока даже не утвердили повестку дня.
исключить вопрос об утверждении положения о парковках и стоянках. С соответствующим письмом обратилась мэрия. Затем фракция СДПК предложила включить вопрос школы «Газпрома». После долгих обсуждений соответствует ли это регламенту, поскольку ни общественных слушаний, ни заключений комиссий по предложению муниципалитета нет, фракция попросила пятиминутный перерыв.
Вопрос обсуждали полтора часа. В итоге его решили включить в повестку дня.
разборки во фракции «Онугуу-Прогресс». Большинство ее членов решили сменить лидера фракции. По каким причинам — не озвучено. При этом действующий лидер сказал, что с решением не ознакомлен. Этот вопрос тоже вызвал бурное обсуждение. Депутаты из других фракций предложили «Онугуу-Прогресс» решить фракционно и потом уже выносить на сессию.
Фракция также запросила пятиминутный перерыв. Без ее участия депутаты горкенеша не могли обсуждать далее повестку дня.
Обеденный перерыв должен был закончиться в 14.00. На 14.45 в зале заседаний не присутствует ни один депутат.
Напомним, что подобные опоздания в БГК стали обыденным явлением. В апреле депутаты также не могли собраться на сессию после обеденного перерыва.