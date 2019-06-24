Алмазбек Атамбаев, у которого были все права возглавить оппозицию, теперь сбитый летчик.
Но без оппозиции в любой стране никак. Именно она заставляет власть находиться в тонусе, быть конкурентоспособной, максимально оперативно реагировать на вызовы и быстрее принимать решения.
Место основного оппонента власти в Кыргызстане оказалось вакантно.
24.kg проанализировало ситуацию и вынуждено констатировать: на политическом поле страны нет новых лиц и харизматичной молодежи. Кто может попить крови действующему президенту? Мы определили четверку потенциальных и возможных возмутителей спокойствия.
1Омурбек Бабанов
Открыто объявить себя оппозиционером Омурбек Бабанов рискнет, если почувствует, что власть зашаталась.
Если же позиции власти крепки, то бывший кандидат в президенты может действовать исподтишка, чтобы, так сказать, не складывать все яйца в одну корзину. Но в открытую борьбу с режимом вступать никогда не будет.
Сейчас Бабанов активности не проявляет. И это правильная стратегия. Народ воспринимает политиков на уровне эмоций и ассоциаций. И пока ассоциация с Бабановым и эмоции от него — это разочарование. Скорее всего, Бабанов хочет отсидеться и ждет, пока эмоциональное разочарование спадет. И пока он не договорится с властью об условиях возвращения. А о том, что Бабанов такие переговоры ведет, говорят многие источники. В том числе и через своего друга — российского миллиардера Мусу Бажаева и небезызвестного Графа — казахского олигарха, уроженца Токмака Алижана Ибрагимова.
Омурбек Бабанов пытается убедить Жээнбековых, что по возвращении в страну он будет заниматься исключительно бизнесом и общественной деятельностью. И демонстрирует лояльность.
Характерен в этой связи недавний эпизод, когда аффилированный с Бабановым канал НТС снял с эфира программу «Секреты власти». Как рассказывает автор Бермет Букашева, в программе было интервью с Азимбеком Бекназаровым, в том числе и о Райымбеке Матраимове.
Но все эти бабановские жесты только для того, чтобы усыпить бдительность власти.
В нашей стране политика — это большой бизнес. Поэтому если Омурбек Бабанов получит индульгенцию и вернется в Кыргызстан, то в том числе и для того, чтобы со временем вернуться в политику.
«Дитя пиара», Омурбек Бабанов испытал на себе чудеса саморекламы, если не жалеть на нее денег. Страна устала от старой политической элиты, хочет новых лиц и новых впечатлений. И пиарщики Бабанова успешно этим воспользовались. Молодой (хотя это относительно, в следующем году Омурбеку Токтогуловичу — 50), в хорошей физической форме, умеющий складно говорить, Бабанов сумел стать привлекательным для электората.
Второе место на президентских выборах — это, безусловно, достижение, если учитывать, что сказать о политике Бабанове, по сути, нечего.
Да, для кого-то симпатичный. Да, не висит курсак над брючным ремнем. Да, красиво скачет на лошади. А вот кто он — реформатор, консерватор, либерал или демократ, вряд ли кто-то, да и сам Бабанов, сможет четко сформулировать.
2Адахан Мадумаров
Адахан Мадумаров заявку на оппозиционность сделал сразу после президентских выборов 2017 года. Политик набрал 6 процентов голосов и, отказавшись признавать победу Сооронбая Жээнбекова, заверил, что продолжит «бороться с системой».
А на днях в интервью телеканалу NewTV лидер партии «Бутун Кыргызстан» заявил, что лишение неприкосновенности Алмазбека Атамбаева незаконно и вообще «не по-мужски».
Правда, далее он поспешил оправдаться, что экс-президента не оправдывает и тот сам виноват в том, что с ним происходит.
Позиция и вашим, и нашим позволяет верить разговорам, что Адахан Мадумаров хотел объединиться с Алмазбеком Атамбаевым после того, как в марте 2019 года его начали обвинять в передаче земель Таджикистану.
Адахана Мадумарова нельзя назвать политическим везунчиком. Он скорее такая наша Юлия Тимошенко, вечный кандидат в президенты страны.
Всегда кажется, что вот-вот и в этот раз обязательно получится. И всегда чего-то не хватает.
После 2010 года удача от Мадумарова отвернулась вовсе. Не то что в президенты, даже стать депутатом Жогорку Кенеша не получилось.
«Я не девушка, чтобы всем нравится», — заявил Адахан Мадумаров в 2008 году. Всем нравится у Мадумарова действительно не получается, да это и невозможно. Но свой электорат у него, безусловно, есть.
Мадумаров — сам себе политтехнолог. И, надо отдать ему должное, он с этой наукой неплохо справляется. Четко знает свою потенциальную группу избирателей, много встречается с молодежью, активен в социальных сетях, которые ведет сам. Что касается СМИ, то не распыляется, делает упор на кыргызоязычные ресурсы, хотя одинаково хорошо говорит и на русском, и на кыргызском.
Однако стать лидером оппозиции для Адахана Мадумарова — задача сложная. Он мастер сомнительных политических альянсов.
Кроме того, конфликтен и негибок, к тому же имеет устойчивый имидж политика юга, а не всей страны.
Впрочем, стать «головной болью» для власти Адахану Кимсанбаевичу вполне по плечу.
3Мелис Мырзакматов
Еще один политик — вынужденный мигрант, мечтающий вернуться на родину. Судя по всему, Мелис Мырзакматов собирается играть на политическом поле как самостоятельно, так и используя свою партию «Улуттар биримдиги». В качестве нового партийного лица Мырзакматов привлек бывшую судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, избранную 1 марта 2019 года секретарем исполнительного комитета партии. Это был сильный и верный ход.
У Клары Сооронкуловой безупречная репутация в публичном пространстве, и она вполне способна привлечь голоса избирателей на предстоящих выборах.
Сам Мырзакматов начал напоминать о себе регулярно при помощи социальных сетей. Накануне 8 Марта он разместил поздравление женщинам, проиллюстрировав его своей фотографией. Все отметили, как преобразился бывший ошский мэр. Эмиграция пошла Мырзакматову явно на пользу. Он заметно похудел и посвежел.
Открытую оппозиционность Мырзакматов не проявляет. Ему, как и Бабанову, важно вернуться в Кыргызстан. Но Мырзакматов — политик со стержнем, не раз демонстрирующий свою удивительную живучесть. Кроме того, у него есть сильное лобби из весомых южан — политических тяжеловесов. И его оппонирование власти будет напрямую зависеть от отношения власти к нему.
4Азимбек Бекназаров
Бекназаров — это особый случай. Он как та птица Феникс, которая всегда восстает из пепла. Причем его появление в публичном пространстве обычно совпадает с началом политического кризиса.
Азимбек Бекназаров — умелый манипулятор, и находиться в оппозиции — это его сущность.
В последние дни Бекназарова опять много в СМИ, и его риторику нельзя назвать дружелюбной по отношению к Жээнбековым.
Объединителем недовольных и тем более лидером Азимбек Бекназаров, конечно, не будет. Репутация не та. Но не зря ведь его называют «бульдозером революции».
Вызов Сооронбаю Жээнбекову
С одной стороны, удаление с политического поля Алмазбека Атамбаева — это для многих восстановление исторической справедливости и реванш. С другой стороны, как ни парадоксально, но лично для Сооронбая Жээнбекова это вызов.
Президентство Сооронбая Жээнбекова начнут рассматривать через лупу, и появится больше ожиданий, которым придется соответствовать. Тем более накануне парламентских выборов — 2020, когда оппозиционная риторика становится особенно востребованной.