Зачем Мелис Мырзакматов в Анкаре пытался встретиться с президентом?

Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов в Турции пытался встретиться с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Они опубликовали фото Мелиса Мырзакматова, которое предположительно сделано в отеле Sheraton, где остановился глава государства во время официального визита.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева опровергает эту информацию.

«Мы не видели Мелиса Мырзакматова. Сооронбай Жээнбеков в Турции находится с официальным визитом. Он встречался с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом, а сегодня встретится с премьер-министром и спикером Турции», — заявила она.

Напомним, Мелис Мырзакматов был мэром города Ош с 2009 по 2013 годы. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением». После начала следствия он сбежал из страны, и был объявлен в розыск 28 ноября 2014 года.