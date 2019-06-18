Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение комиссии внесли в комитеты

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства внесла на рассмотрение профильных комитетов свое решение.

Сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Талант Мамытов сообщил, что комиссия завершила работу.

По его словам, в соответствии с требованием Конституции вопрос должен быть обсужден в комитете, а после чего его вынесут на палату.

В 16.00 состоится заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, где обсудят этот же вопрос.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.