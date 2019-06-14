СДПК: Комиссия о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева незаконна

Юрист партии СДПК Нурбек Касымбеков пояснил 24.kg, почему само постановление Жогорку Кенеша о создании временной депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и всех соответствующих привилегий, включая неприкосновенность, антиконституционно.

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По его словам, в соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 18 июля 2003 года бывший глава государства имел абсолютную неприкосновенность за действия или бездействия, совершенные им в период исполнения полномочий лидера страны.

4 апреля 2019-го парламент принимает поправки к этому документу, согласно которым через согласие Жогорку Кенеша (80 голосов) экс-главу государства можно лишить неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил республикой. Если же бывший президент преступил закон уже после того, как сложил полномочия, то будет отвечать как любой другой гражданин.

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27 мая пакет поправок подписал глава государства. Но, как утверждает юрист, здесь кроется коллизия. «Указанные нормы противоречат Конституции, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Поэтому создание комиссии депутатами противоречит Основному закону, и ее решение, а также постановление о создании будут нами оспорены в Конституционной палате», — сказал Нурбек Касымбеков.

То есть Алмазбек Атамбаев не может отвечать перед судом за действия, которые он совершал, будучи президентом, поскольку тогда работал закон от 18 июня 2003 года об абсолютной неприкосновенности. Нурбек Касымбеков

Напомним, что ранее Конституционная палата признала норму о неприкосновенности противоречащей Конституции, поскольку Основной закон такого бывшему главе государства не гарантирует.