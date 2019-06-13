Визит Си Цзиньпина. Какие вопросы обсуждали президенты Кыргызстана и Китая

«В Китае говорят, что, когда пьешь воду, не нужно забывать о человеке, который вырыл колодец. Помощь нашего великого соседа, Китая, мы не забудем», — заявил сегодня журналистам президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждены вопросы создания совместного фонда прямых инвестиций, строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, строительства дорог, создания многопрофильного промышленного парка. Достигнуты договоренности о помощи в рамках проектов по цифровизации Кыргызстана.

«По итогам переговоров мы подпишем солидный пакет документов, заключим соглашения об инвестиционном сотрудничестве и побратимских отношениях между городами и областями. Мы с председателем КНР подпишем совместную декларацию об углублении стратегических отношений и двустороннего сотрудничества. По окончании переговоров смело можно утверждать, что наши отношения вышли на качественно новый уровень сотрудничества», — заключил Сооронбай Жээнбеков.