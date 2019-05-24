Новое соглашение Кыргызстана с ЕС составили с учетом членства в ЕАЭС

Новое соглашение о сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом разработали с учетом участия КР в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом журналистам сообщил глава представительства ЕС в республике Эдуард Ауэр.

По его словам, переговоры по новому расширенному соглашению ведут два года, чтобы сделать его комплексным. При этом ЕС уважает право каждой из стран союза на участие в любом интеграционном объединении.

«Поэтому новое соглашение ЕС и КР составили с учетом правил ЕАЭС. Мы надеемся завершить переговоры в ближайшее время. Но нельзя сказать, что именно в начале июля во время визита в Кыргызстан Федерики Могерини его подпишут. Однако такой вариант не исключается. Стоит отметить, что новое соглашение о сотрудничестве между Европейским союзом и Кыргызстаном будет бессрочным», — подчеркнул Эдуард Ауэр.