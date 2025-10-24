МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выразило сожаление по поводу включения юридических лиц страны в санкционный список Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В заявлении МИД отмечается, что Кыргызстан строго соблюдает свои международные обязательства и ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в ЕС для предотвращения возможного обхода санкций.

В МИД отметили, что Европейский Союз последовательно заявляет о намерении строить стратегическое партнерство с государствами Центральной Азии и содействовать социально-экономическому развитию нашей страны. В этом контексте Кыргызстан готов к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с ЕС и его членами. Такой подход позволит достигать больше взаимовыгодных целей, чем одностороннее санкционное давление.

В качестве конкретных предложений кыргызская сторона официально приглашает ЕС инициировать независимый, международно признанный аудит для проверки фактических обстоятельств и подтверждения достоверности данных, на которых основаны ограничения.

Кроме того, Кыргызстан предлагает создать специализированную совместную техническую рабочую группу «Кыргызстан — Европейский союз», которая будет осуществлять регулярный обмен данными, мониторинг транзакций и совместную оценку рисков.