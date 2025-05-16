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Власть

Рейтинги по Кыргызстану вызывают вопросы. Торага ЖК спецпредставителю ЕС

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял спецпредставителя Европейского союза в Центральной Азии Эдуардса Стипрайса и сообщил, что Кыргызстан твердо придерживается демократических принципов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что наша страна заинтересована в расширении взаимодействия со всеми государствами Евросоюза, и подчеркнул готовность КР к открытому и конструктивному диалогу.

Он также поднял вопросы защиты прав трудовых мигрантов и создания для квалифицированных специалистов благоприятных условий в виде упрощенной системы получения разрешений на работу и временное пребывание.

«В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос о визовых послаблениях для кыргызстанцев», — сказал спикер ЖК.

Он также заметил, что некоторые рейтинговые решения и мнения в отношении Кыргызстана вызывают вопросы.

«Мы твердо придерживаемся демократических принципов и уделяем особое внимание защите прав человека и свободы слова. Кыргызский парламент особенно отличается своей прозрачностью, все наши заседания проходят открыто. СМИ предоставлен полный доступ к участию и его освещению, они могут задавать депутатам любые вопросы как во время сессии, так и вне. Такой возможности нет даже в государствах, которые считаются колыбелью парламентаризма. Поэтому я бы призвал не судить со стороны, а приехать и увидеть все своими глазами, обратить внимание на особенности нашей республики и проводимые реформы», — добавил Нурланбек Тургунбек уулу.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

В свою очередь Эдуардс Стипрайс отметил свою заинтересованность в выводе сотрудничества между КР и ЕС на новый уровень.

«Я хорошо знаю экономический потенциал Кыргызстана. Мы планируем привлекать инвестиции в горнодобывающую и перерабатывающую отрасли и работать над созданием новых рабочих мест. Кроме того, нам необходимо укреплять взаимодействие в вопросах расширения доступа к европейскому рынку и увеличения товарооборота», — заключил он.

Во время беседы стороны также высказали предложения по устранению бюрократических преград в экономическом сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329390/
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