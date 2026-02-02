Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях

Кыргызские власти подтвердили, что инициировали переговоры с Европейским союзом после публикаций о возможном включении Кыргызстана в санкционные меры против России.

Как сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в интервью «Азаттык», в ближайшие дни может состояться онлайн-встреча с комиссаром ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

По его словам, официальной информации о намерении ввести санкции в отношении Кыргызстана нет, а опубликованные сведения основаны на данных одного из зарубежных изданий без представления доказательств. Он подчеркнул, что Кыргызстан ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения, включая вооружения, и не видит оснований для применения мер против государства.

Амангельдиев также отметил, что в случае возможных ограничений речь может идти не о санкциях против Кыргызстана, а о рекомендациях отдельным странам ЕС не поставлять определенные товары в республику.

О том, что Европейский союз рассматривает возможность ограничительных мер в отношении Кыргызстана, 30 января сообщило агентство Bloomberg. По его данным, это обсуждается в рамках двадцатого пакета санкций ЕС против России, связанного с войной в Украине и мерами против обхода санкционного режима через третьи страны.

По информации агентства, дополнительные ограничения могут затронуть банки, нефтяные компании, а также криптовалютные сервисы и финансовые организации в странах, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить санкции.