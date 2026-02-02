20:28
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях

Фото из интернета. Данияр Амангелдиев

Кыргызские власти подтвердили, что инициировали переговоры с Европейским союзом после публикаций о возможном включении Кыргызстана в санкционные меры против России.

Как сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в интервью «Азаттык», в ближайшие дни может состояться онлайн-встреча с комиссаром ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

По его словам, официальной информации о намерении ввести санкции в отношении Кыргызстана нет, а опубликованные сведения основаны на данных одного из зарубежных изданий без представления доказательств. Он подчеркнул, что Кыргызстан ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения, включая вооружения, и не видит оснований для применения мер против государства.

Амангельдиев также отметил, что в случае возможных ограничений речь может идти не о санкциях против Кыргызстана, а о рекомендациях отдельным странам ЕС не поставлять определенные товары в республику.

Читайте по теме
ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ

О том, что Европейский союз рассматривает возможность ограничительных мер в отношении Кыргызстана, 30 января сообщило агентство Bloomberg. По его данным, это обсуждается в рамках двадцатого пакета санкций ЕС против России, связанного с войной в Украине и мерами против обхода санкционного режима через третьи страны.

По информации агентства, дополнительные ограничения могут затронуть банки, нефтяные компании, а также криптовалютные сервисы и финансовые организации в странах, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить санкции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360275/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана
ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами
Китай ввел санкции против США за поставки оружия Тайваню
ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
20:23
Жители РТ направили более $320 тысяч, отложенных на хадж, на развитие своих сел Жители РТ направили более $320 тысяч, отложенных на хад...
19:51
Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях
19:45
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
19:44
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
19:31
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве