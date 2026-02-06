Евросоюз готов подписать новое соглашение по цифровизации Кыргызстана

Евросоюз планирует поддержать новые проекты по модернизации Кыргызстана. Об этом на встрече с заместителем министра финансов Нурбеком Акжоловым заявила представитель Еврокомиссии Шарлотт Адриан.

«Мы высоко оцениваем реформы в стране и готовы подписать новое соглашение по цифровизации», — сказала она.

Шарлотт Адриан подтвердила, что ЕС продолжит помогать республике в обновлении ключевых госсекторов.

Нурбек Акжолов поблагодарил европейских партнеров за помощь в сферах образования, водного хозяйства и цифровизации. Он отметил, что кыргызская сторона вовремя выполняет все обязательства по совместным программам. Сейчас партнеры заканчивают согласовывать новое финансовое соглашение в области цифровизации.

В завершение встречи стороны договорились расширять партнерство и вместе запускать эффективные социальные проекты.