14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Казахстана с днем рождения

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил колллегу с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и участие в предстоящих международных многосторонних мероприятиях.

Они подтвердили решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные кыргызско-казахские отношения и стратегическое партнерство на благо двух братских народов.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. Внеочередные выборы главы республики состоятся в июне 2019 года.
Ссылка:
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков призвал не бояться и открыто бороться с коррупцией
Закон, позволяющий лишать экс-президента страны неприкосновенности, подписан
Сооронбай Жээнбеков отправился с рабочей поездкой в Иссык-Кульскую область
Сооронбай Жээнбеков: Память о безмерном подвиге наших отцов сохранится навечно
Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Кыргызстана посетил театры и пообещал помочь с их ремонтом
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан
Ассамблее народа КР поручили усилить работу с соотечественниками за рубежом
В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами
Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
Бизнес
Выбирайте номера с&nbsp;кодами 755 и&nbsp;999 от&nbsp;MegaCom не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Выбирайте номера с кодами 755 и 999 от MegaCom не выходя из дома
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»