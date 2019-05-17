Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Казахстана с днем рождения

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил колллегу с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и участие в предстоящих международных многосторонних мероприятиях.

Они подтвердили решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные кыргызско-казахские отношения и стратегическое партнерство на благо двух братских народов.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. Внеочередные выборы главы республики состоятся в июне 2019 года.