Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева

В Астане состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

После взаимных приветствий главы государств представили свои официальные делегации и приняли рапорт командира роты Почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Казахстана. Далее лидеры стран совершили обход строя.

Затем по завершении совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате.