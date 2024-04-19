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Власть

Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева

В Астане состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

После взаимных приветствий главы государств представили свои официальные делегации и приняли рапорт командира роты Почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Казахстана. Далее лидеры стран совершили обход строя.

Затем по завершении совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292043/
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