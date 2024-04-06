Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров от имени всего кыргызского народа отметил, что с большой тревогой восприняли информацию о происходящих масштабных наводнениях в Казахстане.

«Президент уверен, что Касым-Жомарт Токаев, правительство Казахстана предпримут все необходимые меры по локализации стихийных бедствий в регионах страны и смягчению последствий наводнений. В ходе разговора стороны также обсудили предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров выразил слова поддержки президенту Касым-Жомарт Токаеву, поздравил братский народ Казахстана с наступающим праздником Орозо айт и пожелал, чтобы этот духовный праздник принес народам двух стран мир, спокойствие и стабильность.