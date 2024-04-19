Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали семь документов. О чем они

Президенты Кыргызстана и Казахстана Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев провели шестое заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что КР для РК не просто соседняя, а братская страна и важный стратегический партнер, и добавил, что в ходе переговоров в узком составе подтверждена общая цель укрепления и развития отношений между двумя государствами.
Садыр Жапаров в свою очередь выразил благодарность казахской стороне за гуманитарную помощь, оказанную в связи с аварией на бишкекской ТЭЦ, и выразил готовность поддержать братский Казахстан в связи с продолжающимися масштабными наводнениями в ряде регионов республики.
В ходе заседания главы государств заслушали доклады профильных госорганов Кыргызстана и Казахстана о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества по различным направлениям, таким как торговля и инвестиция, транспорт и транзит, вода и энергетика, а также культура.
По итогам переговоров подписаны следующие документы:
- договор об углублении и расширении союзнических отношений;
- решение Межгоссовета;
- протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о пунктах пропуска через госграницу, подписанное 25 декабря 2003 года;
- соглашение между кабинетом министров КР и правительством РК о поощрении и взаимной защите инвестиций;
- совместный план мероприятий (дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахской госгранице;
- меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по защите персональных данных КР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР и Министерством промышленности и строительства РК.