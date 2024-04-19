Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали семь документов. О чем они

Президенты Кыргызстана и Казахстана Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев провели шестое заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что КР для РК не просто соседняя, а братская страна и важный стратегический партнер, и добавил, что в ходе переговоров в узком составе подтверждена общая цель укрепления и развития отношений между двумя государствами.

Садыр Жапаров в свою очередь выразил благодарность казахской стороне за гуманитарную помощь, оказанную в связи с аварией на бишкекской ТЭЦ, и выразил готовность поддержать братский Казахстан в связи с продолжающимися масштабными наводнениями в ряде регионов республики.

В ходе заседания главы государств заслушали доклады профильных госорганов Кыргызстана и Казахстана о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества по различным направлениям, таким как торговля и инвестиция, транспорт и транзит, вода и энергетика, а также культура.

По итогам переговоров подписаны следующие документы: