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Власть

Президент Казахстана наградил Садыра Жапарова орденом «Достык» І степени

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызстана Садыра Жапарова орденом «Достык» І степени — госнаградой РК. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что награда вручена «за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой».

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему братскому казахскому народу за высокую оценку и отметил, что рассматривает решение о награждении орденом «Достык» І степени как особое уважение к КР и кыргызскому народу.

Орден «Достык» І степени подтверждает высокий уровень политического доверия, сложившиеся союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами.

Садыр Жапаров

Он заметил, что отношения между Кыргызстаном и Казахстаном стоят на пороге новой эпохи развития. И выразил готовность и в дальнейшем тесно и совместно работать над решением задач, направленных на укрепление уз братства, добрососедства и вечной дружбы между братскими народами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292090/
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