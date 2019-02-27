Кыргызстан экспортирует в Европу только мед, сухофрукты и фасоль. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

Депутат Талайбек Масабиров поинтересовался, какие сельскохозяйственные товары Кыргызстан экспортирует в страны ЕС и насколько они являются органически чистыми.

Эркинбек Чодуев ответил, что в Европу экспортировано сухофруктов и меда на $11 миллионов. За год вывезено 90 тысяч тонн фасоли, из них 30 процентов в ЕС.

«Вывозимые товары не являются полностью биологически чистыми», — сказал он.