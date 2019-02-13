В Кыргызстане хотят ужесточить требования к кандидатам в президенты и депутаты

Депутат Кенжебек Бокоев предложил поправки в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

По его словам, предлагается усилить требования к претендентам на высший политический пост страны, а также на депутатский мандат.

«Согласно предлагаемым поправкам, баллотироваться в президенты или депутаты не имеют права те граждане, кто имеет судимость за тяжкое либо особо тяжкое преступление, независимо от ее погашения или снятия. По действующим нормам законодательства, кандидатам на любую государственную должность, в том числе для избрания в местный кенеш, требуется наличие высшего образования, такая норма отсутствует для кандидатов в президенты Кыргызстана и депутаты Жогорку Кенеша», — добавил он.

Законопроект предлагает ввести требование о наличии высшего образования к тем, кто решил избираться в главы государства или парламент. Кенжебек Бокоев

Депутат Мыктыбек Абдылдаев отметил: в своих заключениях аппарат президента и Генеральная прокуратура выступают против данных предложений, и есть вероятность, что на поправки наложат вето.

Парламентарий Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что предлагаемые нормы о наличии образования ограничивают права избирателей и избираемых.