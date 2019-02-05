Фермеры могут рассчитывать на дотацию при покупке семян. Закон подписан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О государственной дотации в семеноводстве». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

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Уточняется, что сельхозпроизводителям теперь гарантируется государственная поддержка в обеспечении сортовыми сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур и создании благоприятных условий семеноводческим хозяйствам КР.

Государство предусмотрело дотации для этих целей. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Отметим, что на балансе департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Минсельхоза 11 сортоучастков и два государственных сортоучастка — в общей сложности 370 гектаров земли.