Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобрений не будет

«В этом году потребуется 64,6 тысячи тонн семян зерновых культур. На сегодня накоплено 58,5 тысячи тонн семян, что составляет 91 процент от потребности. А вот зерновыми, рисом, табаком, бобовыми и соевыми культурами мы обеспечены на 100 процентов», — сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании комитета ЖК.

Он добавил, что недостающие семена обеспечиваются дотациями и семенами, выставленными на свободную продажу в семеноводческих хозяйствах.

Отмечается, что 15 питомников подготовили более 12 миллионов 152 тысяч саженцев плодово-ягодных культур.

Что касается минеральных удобрений, то их ориентировочное потребление в год составляет 140-150 тысяч тонн.

«На сегодня завезено 41,9 тысячи тонн минеральных удобрений, обеспеченность составляет 30 процентов. В настоящее время восемь компаний поставляют удобрения, перерывов нет», — сказал чиновник.

Справка

В настоящее время стоимость 1 килограмма аммиачной селитры составляет 23-30 сомов, а мочевины — 29,5-39 сомов. Кроме того, поставки пестицидов также осуществляются на регулярной основе. Общее потребление пестицидов составляет 713,3 тонны.

В Минсельхозе сообщили, что на сегодня завезено 241,8 тонны пестицидов, что составляет 34 процента от потребности.

«В настоящее время поставки пестицидов осуществляются компаниями-импортерами, проблем с поставками нет. Средние цены на пестициды составляют от 600 до 3 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент из 22 тысяч 150 единиц техники к посевным работам по республике готовы 83 процента. Всего создано и работает 172 МТС.