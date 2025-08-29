Кабмин отчитался о деятельности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за 2025 год.

В сообщении говорится, что впервые в истории независимого Кыргызстана экспортированы семена. Так, 40 тонн семян люцерны отправлены в Российскую Федерацию и 1,6 тонны семян тыквы — в Японию. Ранее Кыргызстан только импортировал семена.

Также отмечается, что в этом году впервые в Жайылском районе Чуйской области урожайность томатов достигла 120 тонн с гектара, что является мировым рекордом.

По данным кабмина, в настоящее время более 60 видов сельскохозяйственной продукции Кыргызстана экспортируются в более чем 80 стран мира. Для обеспечения экспорта продукции в реестры включены:

Страны ЕАЭС — 462 предприятия;

Китай — 37 предприятий;

Узбекистан — 45 предприятий;

Турция — 12 предприятий.

Эти компании успешно реализуют свою продукцию на внешних рынках.

Кроме этого, в отчете кабмина содержатся данные о строительстве водохозяйственных объектов, ремонте каналов, системах орошения, восстановлении пастбищ и прочем.