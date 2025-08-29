14:40
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Экономика

Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию

Кабмин отчитался о деятельности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за 2025 год.

В сообщении говорится, что впервые в истории независимого Кыргызстана экспортированы семена. Так, 40 тонн семян люцерны отправлены в Российскую Федерацию и 1,6 тонны семян тыквы — в Японию. Ранее Кыргызстан только импортировал семена. 

Также отмечается, что в этом году впервые в Жайылском районе Чуйской области урожайность томатов достигла 120 тонн с гектара, что является мировым рекордом.

По данным кабмина, в настоящее время более 60 видов сельскохозяйственной продукции Кыргызстана экспортируются в более чем 80 стран мира. Для обеспечения экспорта продукции в реестры включены:

  • Страны ЕАЭС — 462 предприятия;
  • Китай — 37 предприятий;
  • Узбекистан — 45 предприятий;
  • Турция — 12 предприятий.

Эти компании успешно реализуют свою продукцию на внешних рынках.

Кроме этого, в отчете кабмина содержатся данные о строительстве водохозяйственных объектов, ремонте каналов, системах орошения, восстановлении пастбищ и прочем.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341466/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласском районе открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти
Минсельхоз: Причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды
В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства
Кыргызстан за семь месяцев не пропустил 445 тонн грузов из соседних стран
Кыргызстан получил от Японии 17 единиц современной специальной техники
Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза
Гибель рыб в Иссык-Атинском районе. Специалисты Минсельхоза выясняют причину
Разведение кузнечиков как новый вид бизнеса в Бишкеке
В Кыргызстане снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания
Международные эксперты оценят ветеринарную систему Кыргызстана
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
14:27
Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыл...
14:16
Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане
14:11
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
14:08
Умер композитор Родион Щедрин
14:07
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию