В Кыргызстан не пропустили более 28 тысяч саженцев из Узбекистана

На фитосанитарном контрольном посту «Кызыл-Кия» Баткенского управления департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 23 февраля при карантинном фитосанитарном контроле 28 тысяч 762 саженцев, импортированных из Узбекистана, обнаружено отсутствие маркировки на упаковке.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании, стране происхождения, государстве-экспортере и (или) реэкспортере.

Ввоз подкарантинного груза без маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В этой связи данный груз возвращен стране-импортеру.