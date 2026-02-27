12:19
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстан не пропустили более 28 тысяч саженцев из Узбекистана

На фитосанитарном контрольном посту «Кызыл-Кия» Баткенского управления департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 23 февраля при карантинном фитосанитарном контроле 28 тысяч 762 саженцев, импортированных из Узбекистана, обнаружено отсутствие маркировки на упаковке.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании, стране происхождения, государстве-экспортере и (или) реэкспортере.

Ввоз подкарантинного груза без маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В этой связи данный груз возвращен стране-импортеру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363830/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
США запретили въезд гражданам Узбекистана: способствовали нелегальной миграции
Кыргызстан — лидер по числу визитов узбекистанцев в январе 2026 года
В Узбекистане членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян, вынесли приговоры
Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал
Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Наказывать пользователей соцсетей за нецензурные слова предлагают в Узбекистане
Турция упростила выдачу разрешений на работу для мигрантов из Узбекистана
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
Транзит через Узбекистан: МИД КР попросил отмены платы за страховку и тонировку
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
27 февраля, пятница
12:12
Снос здания возле ЦУМа в Бишкеке. Как идут работы по демонтажу Снос здания возле ЦУМа в Бишкеке. Как идут работы по де...
12:04
ЦИК предложили сократить: вместо 12 членов останется только 7
12:02
В Кыргызстан не пропустили более 28 тысяч саженцев из Узбекистана
12:00
Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
11:55
Не экономить на детях советует врач. Какой должна быть школьная форма