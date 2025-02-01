ЕЭК предоставила тарифные льготы на ввоз семенного картофеля в Кыргызстан

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифные льготы на ввоз семенного картофеля в Кыргызстан и Армению.

По данным ЕЭК, принято решение ввести тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении семенного картофеля (код 0701 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимого в 2025 году на территорию Республики Армения в объеме до 3,5 тысячи тонн, а также на территорию Кыргызской Республики в объеме до 1,79 тысячи тонн.

«Одобренные меры таможенно-тарифного регулирования обеспечат доступность хорошо себя зарекомендовавшего посадочного материала и устойчивую урожайность, повысят уровень самообеспеченности внутреннего рынка картофелем», — подчеркнул директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Тарифные льготы будут предоставляться при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом исполнительной власти. Соответствующие товары допускается использовать исключительно на территории каждой из стран.