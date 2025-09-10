14:37
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Экономика

В Кыргызстане открылся центр по производству семян овощных культур

Сегодня на базе учебно-опытного хозяйства Кыргызского национального аграрного университета имени Константина Скрябина в Сокулукском районе Чуйской области состоялось торжественное открытие учебно-научного центра по производству семян овощных культур. Об этом сообщает Минсельхоз.
 
По его данным, центр создан в рамках международного проекта «Содействие созданию инфраструктуры по производству семян овощных культур в КР» при поддержке Республики Корея.


Цель проекта — повышение урожайности и качества семян овощных культур, создание устойчивой системы обеспечения страны семенным материалом, укрепление продовольственной безопасности, развитие научных исследований и повышение уровня дуального аграрного образования.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ, представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел Республики Корея Мун Кен Дак.

«На сегодня КР ежегодно использует более 250 тысяч тонн семян различных сельскохозяйственных культур. Однако доля высоко репродуктивных и элитных сортов в этом объеме остается низкой.

Лишь 20-25 процентов семян соответствуют современным стандартам качества. Многие хозяйства продолжают использовать устаревшие сорта семян, не отвечающие текущим требованиям. Кроме того, рынок семян овощей, многолетних трав и плодово-ягодных культур остается недостаточно развитым. В настоящее время рынок семян в республике в значительной степени занят генотипами зарубежных гибридов. Отечественная селекция сельскохозяйственных культур пока не достигла высокого уровня.

Кабинет министров предпринимает серьезные шаги по изменению ситуации в семенном секторе. В последние годы утверждены программы развития семеноводства, обновлена нормативно-правовая база, а также внедряются международные стандарты в сфере сертификации семян», — отметил в своем выступлении Бакыт Торобаев.

Открытие центра станет важным вкладом в развитие аграрного сектора страны, позволяя готовить высококвалифицированных специалистов, продвигать научные исследования и обеспечивать фермеров качественными семенами, произведенными в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342967/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
Президент посетил стройку центра культурного обслуживания населения Кара-Кульджи
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию
Детей, оставшихся без попечения родителей, навестил мэр Бишкека
Детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле откроют в сентябре
Кыргызстан предлагает выращивать семена сахарной свеклы для Беларуси
В Бишкеке открыли Центр предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов
Центр исследований сельского и лесного хозяйства создадут в Чуйской области
Ошскому межобластному центру онкологии нужно новое здание — замглавы Минздрава
Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобрений не будет
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
14:34
В Кыргызстане запустили электронную очередь на границе с Узбекистаном В Кыргызстане запустили электронную очередь на границе...
14:30
Мэр города Ош вручил ключи от двухкомнатной квартиры тройняшкам
14:22
Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом
14:19
Цены на золото впервые в истории превысили $3 тысячи 700 за унцию
14:19
В Кыргызстане открылся центр по производству семян овощных культур