В Кыргызстане открылся центр по производству семян овощных культур

Сегодня на базе учебно-опытного хозяйства Кыргызского национального аграрного университета имени Константина Скрябина в Сокулукском районе Чуйской области состоялось торжественное открытие учебно-научного центра по производству семян овощных культур. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, центр создан в рамках международного проекта «Содействие созданию инфраструктуры по производству семян овощных культур в КР» при поддержке Республики Корея.



Цель проекта — повышение урожайности и качества семян овощных культур, создание устойчивой системы обеспечения страны семенным материалом, укрепление продовольственной безопасности, развитие научных исследований и повышение уровня дуального аграрного образования.



В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ, представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел Республики Корея Мун Кен Дак.

«На сегодня КР ежегодно использует более 250 тысяч тонн семян различных сельскохозяйственных культур. Однако доля высоко репродуктивных и элитных сортов в этом объеме остается низкой.

Лишь 20-25 процентов семян соответствуют современным стандартам качества. Многие хозяйства продолжают использовать устаревшие сорта семян, не отвечающие текущим требованиям. Кроме того, рынок семян овощей, многолетних трав и плодово-ягодных культур остается недостаточно развитым. В настоящее время рынок семян в республике в значительной степени занят генотипами зарубежных гибридов. Отечественная селекция сельскохозяйственных культур пока не достигла высокого уровня.

Кабинет министров предпринимает серьезные шаги по изменению ситуации в семенном секторе. В последние годы утверждены программы развития семеноводства, обновлена нормативно-правовая база, а также внедряются международные стандарты в сфере сертификации семян», — отметил в своем выступлении Бакыт Торобаев.



Открытие центра станет важным вкладом в развитие аграрного сектора страны, позволяя готовить высококвалифицированных специалистов, продвигать научные исследования и обеспечивать фермеров качественными семенами, произведенными в Кыргызстане.