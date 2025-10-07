Дебюрократизация. Порядок ввоза семян на территорию Кыргызстана упростят

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предлагает внести изменения в постановление кабинета министров об утверждении порядка ввоза семян на территорию Кыргызстана. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, инициатива направлена на дебюрократизацию и упрощение.

На сегодняшний день утверждены требования обязательного соблюдения импортером ряда требований при ввозе семян в КР. Однако некоторые из них создают бюрократические барьеры для поставщиков, что в свою очередь приводит к разного рода рискам и угрозам продовольственной безопасности. Поэтому предлагается внести изменения в порядок ввоза семян.

В настоящее время практически у всех поставщиков посадочного материала плодово-ягодных культур нет сертификатов и документов, удостоверяющих отсутствие вирусных заболеваний. Это создает большие проблемы при поставках — значительно увеличивается срок растаможивания и, следовательно, затягивается время доставки семян и посадочного материала сельским товаропроизводителям, которые в свою очередь не могут своевременно произвести посевные и посадочные работы.

При этом при ввозе семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений признаются сертификаты международного образца (ISTA). Сертификация ISTA — это процедура проверки соответствия семян требованиям, установленным международной ассоциацией тестирования семян (International Seed Testing Association), что позволяет упростить импорт зарубежных семян и способствует облегчению таможенных процедур, а также подтвердить качество ввозимых семян. Сертификаты международного образца, выдаваемые после испытаний семян по методике ISTA, признаются уполномоченными органами всех стран-членов ISTA.

Кабмин логично предполагает, что такого документа достаточно.