Фермеры при покупке сертифицированных сортов семян могут рассчитывать на помощь

В парламенте Кыргызстана обсуждают семеноводство. Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрел и одобрил законопроект «О государственной дотации в семеноводстве».

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Уточняется, что проект закона предусматривает поддержку государства тех фермеров, которые выращивают сельскохозяйственные культуры из сертифицированных семян. Размер государственной дотации определяется ежегодно правительством.

В свою очередь депутат Абылкайыр Узакбаев предложил выплачивать компенсации крестьянам в случае форс-мажорных обстоятельств и стихийных бедствий.

Отметим, что на балансе департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Минсельхоза 11 сортоучастков и два государственных сортоучастка — в общей сложности 370 гектаров земли.