Для улучшения малопродуктивных пастбищ Минсельхоз передаст в регионы семена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за счет средств из республиканского бюджета на 50 миллионов сомов приобретены семена пастбищных трав и эспарцета для проведения посевных работ.

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов уже распределяет семена по всем семи областям. Они передаются бесплатно для улучшения 9,6 тысячи гектаров малопродуктивных пастбищ.

Семена доставлены в Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую, Чуйскую, Нарынскую и Таласскую области. Поставка в Иссык-Кульскую область продолжается.

Это позволит повысить урожайность пастбищ, укрепить кормовую базу для животноводства и создаст условия для устойчивого развития аграрного сектора.