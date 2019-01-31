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Власть
Сюжет: Милицейские ЧП (53)

У депутатов Жогорку Кенеша тоже большие претензии к руководству органов милиции

Депутаты требуют от правительства и руководства МВД навести порядок в правоохранительных органах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявили нардепы Сагындык Келдибаев и Айнуру Алтыбаева.

«Наша милиция будет нас защищать или мы будем бояться милиционеров? Сегодня при трудоустройстве не изучается, как и где кандидат в милицию получил образование, где проходил службу. А ведь раньше проверяли досконально, вплоть до предков. Нашим врачам денег дашь, они тебя и летчиком сделают. Поэтому на службу в милицию поступают люди, которые этого недостойны», — возмутился Сагындык Келдибаев.

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Его коллега Айнуру Алтыбаева также обратила внимание на участившиеся случаи нарушения законов сотрудниками правоохранительных органов.

Она потребовала от курирующего силовой блок вице-премьер-министра Жениша Разакова обратить внимание на проблему и решить ее в кратчайшие сроки.

Напомним, что только за январь в Кыргызстане произошло несколько криминальных происшествий с участием милиционеров.
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