В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции

В регионах Кыргызстана ввели в эксплуатацию 26 новых объектов органов внутренних дел. Здания построили с учетом современных требований к обеспечению правопорядка и безопасности граждан, сообщили в МВД.
- Баткенская область: Баткенский, Кадамджайский, Лейлекский районы и город Кызыл-Кия;
- Ошская область: город Ош, Кара-Суйский и Ноокатский районы;
- Джалал-Абадская область: Сузакский, Токтогульский, Ноокенский и Чаткальский районы;
- Иссык-Кульская область: Тюпский и Тонский районы;
- Чуйская область: Панфиловский и Иссык-Атинский районы;
- Нарынская область: Нарынский и Ат-Башинский районы.
«Все объекты представляют собой современные функциональные здания, полностью оснащенные необходимым оборудованием для эффективной работы сотрудников милиции», — отметили в МВД.