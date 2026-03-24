В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции

В регионах Кыргызстана ввели в эксплуатацию 26 новых объектов органов внутренних дел. Здания построили с учетом современных требований к обеспечению правопорядка и безопасности граждан, сообщили в МВД.

Баткенская область: Баткенский, Кадамджайский, Лейлекский районы и город Кызыл-Кия;

Ошская область: город Ош, Кара-Суйский и Ноокатский районы;

Джалал-Абадская область: Сузакский, Токтогульский, Ноокенский и Чаткальский районы;

Иссык-Кульская область: Тюпский и Тонский районы;

Чуйская область: Панфиловский и Иссык-Атинский районы;

Нарынская область: Нарынский и Ат-Башинский районы.

Новые объекты открыли в следующих регионах:

«Все объекты представляют собой современные функциональные здания, полностью оснащенные необходимым оборудованием для эффективной работы сотрудников милиции», — отметили в МВД.