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Сюжет: Милицейские ЧП (53)

Взятки, ДТП, пытки... Как кыргызская милиция нас не бережет

Все чаще стражи порядка становятся фигурантами уголовных дел. В МВД утверждают: ведомство заинтересовано в очищении рядов и само старается бороться со злом. Однако только с начала 2019 года милиционеры оказались виновными в пьяных ДТП со смертельным исходом, вымогательствах и пытках.

24.kg вспомнило, в каких преступлениях за последнее время оказались замешаны милиционеры.

Вымогательство взятки

За вымогательство взятки в столице задержали действующего и бывших сотрудников милиции.

Они вымогали $3 тысячи у бишкекчанина, чтобы не возбуждать уголовное дело. Их задержали при получении взятки.

Один из задержанных — сотрудник службы криминальной милиции ГУВД Бишкека, второй — бывший работник ГУУР МВД. Последнего разыскивали за злоупотребление должностным положением и вымогательство взятки. Третий подозреваемый — бывший сотрудник криминальной милиции, он находился в розыске за мошенничество.

Избиение беременной

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за пытки в отношении милиционеров УВД Оша. Правоохранители требовали от беременной женщины признаться в соучастии в убийстве их погибшего коллеги Таирбека Уларова.

В результате побоев женщина получила травмы, ребенка спасти не удалось. Дело расследует ГКНБ.

Смертельное ДТП и бегство

В ночь на 3 декабря 2018-го на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт у села Красная речка водитель «Мерседеса» сбил 18-летнего Бекзата Сайдинова. Молодой человек умер от полученных травм.

Виновник - работник УОБДД Максат Обонбаев - скрылся. Его задержали спустя два дня после ДТП.

Сейчас по факту проводят расследование. Инспектор в СИЗО. Родные погибшего парня не верят в правосудие.

Объяснение правил торговли кулаками

В декабре прошлого года троих сотрудников Ленинского РОВД задержали и водворили в СИЗО ГКНБ. Их обвинили в избиении задержанного. По версии следствия, правоохранители задержали парня на Ошском рынке, когда он торговал в неположенном месте и без разрешения.

Милиционеры отрицают вину, заявляя, что задержали молодого человека за стихийную торговлю.

Пьяный за рулем и гибель женщины

В ночь на 21 января в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Горького произошло ДТП. В автокатастрофе погибла женщина. Виновник аварии — пьяный сотрудник милиции.

Сейчас он в больнице. Его охраняет конвой. Милицейские чиновники утверждают — виновник понесет ответственность.

Наезд на школьника

В селе Новопавловка 29 января старшина столичного ГУВД сбил ученика 4-го класса. Водитель выехал на встречную полосу, пока другие пропускали пешехода. Мальчик погиб на месте. Виновник в ИВС.

Компрометирующее видео

Служба внутренних расследований МВД задержала бывшего милиционера за то, что он вымогал у девушки 20 тысяч сомов. В заявлении она указала, что работник милиции требует деньги за видео с ней.

При задержании выяснили, что вымогателя уволили из органов по отрицательным мотивам. Он работал в ИВС ОВД Майлуу-Суу.

Подозрение в изнасиловании

В Иссык-Атинском районе сотрудника милиции подозревают в изнасиловании. В ОВД обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что 27 января примерно в 4.00 в селе Новопокровка ее изнасиловали несколько парней.

Среди подозреваемых 36-летний сотрудник ОВД Свердловского района Бишкека. Его водворили в ИВС.

Плюющийся милиционер

Работника ГУВД Чуйской области оштрафовали на 5,5 тысячи сомов за плевки и курение. В Кыргызстане с 1 января вступил в силу новый Кодекс о нарушениях, который предусматривает наказание за такое поведение в общественных местах. Видео с плюющимся милиционером опубликовали в интернете.
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