Общество

В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы

Сотрудниками Первомайского РУВД города Бишкека был проведен рейд в целях предотвращения курения в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба РУВД района.

В ходе мероприятия были выявлены граждане, курившие в кафе, точках общественного питания и других общественных местах. В отношении них составлены протоколы в соответствии со статьей 83 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях (курение табачных изделий в неустановленных местах).

Сотрудники милиции напомнили гражданам о запрете курения в общественных местах и разъяснили необходимость соблюдения требований законодательства. Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем с целью охраны здоровья граждан и поддержания общественного порядка.
Материалы по теме
Караоке и рестораны оштрафовали за шум и курение в Бишкеке
В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции
Скандалы и возмущение — ГУВД штрафует за курение в общественных местах
Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте
Рейд «Попрошайка». В Бишкеке оштрафовали 19 родителей — дети гуляли ночью одни
Курение. В каком регионе наихудшие показатели в мире
Занимающихся попрошайничеством иностранцев предлагают выдворять из Кыргызстана
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж
В Таласе по подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник милиции
В Караколе задержан мошенник, обманывавший владельцев кафе через доставку еды
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
12:47
В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных м...
12:42
В Баткене за уклонение от уплаты алиментов должник получил два года тюрьмы
12:31
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
12:29
Пытался скрыться. Водитель «Лады» оштрафован на 45 тысяч сомов
12:22
Картофель под мусором: поля Чуйской области засыпало пакетами