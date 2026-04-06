В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы

Сотрудниками Первомайского РУВД города Бишкека был проведен рейд в целях предотвращения курения в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба РУВД района.

В ходе мероприятия были выявлены граждане, курившие в кафе, точках общественного питания и других общественных местах. В отношении них составлены протоколы в соответствии со статьей 83 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях (курение табачных изделий в неустановленных местах).

Сотрудники милиции напомнили гражданам о запрете курения в общественных местах и разъяснили необходимость соблюдения требований законодательства. Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем с целью охраны здоровья граждан и поддержания общественного порядка.