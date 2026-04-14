В Кыргызстане пресечен крупный канал сбыта наркотиков и психотропов

Государственный комитет национальной безопасности совместно с УВД Иссык-Кульской области пресек деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории региона. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Задержаны предполагаемые организаторы преступной схемы — А.С.К. и К.Т.Н., которые, как отмечается, выполняли координирующую роль в противоправной деятельности.

В ходе обысков обнаружена нарколаборатория, предназначенная для кустарного изготовления наркотических средств.

Изъято более 10 килограммов смеси веществ и химических компонентов, используемых для производства психотропов.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной деятельности, и каналов распространения запрещенных веществ.