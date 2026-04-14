Происшествия

В Кыргызстане пресечен крупный канал сбыта наркотиков и психотропов

Государственный комитет национальной безопасности совместно с УВД Иссык-Кульской области пресек деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории региона. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужб, в ходе следственно-оперативных мероприятий выявлен устойчивый канал сбыта запрещенных веществ.

Задержаны предполагаемые организаторы преступной схемы — А.С.К. и К.Т.Н., которые, как отмечается, выполняли координирующую роль в противоправной деятельности.

В ходе обысков обнаружена нарколаборатория, предназначенная для кустарного изготовления наркотических средств.

Изъято более 10 килограммов смеси веществ и химических компонентов, используемых для производства психотропов.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной деятельности, и каналов распространения запрещенных веществ.
Материалы по теме
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Бишкеке
В Балыкчи заброшенный дом превратили в склад для наркотиков
В Хабаровском крае граждане Кыргызстана и Молдовы открыли нарколабораторию
Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса
Три нарколаборатории ликвидировали в Бишкеке и Чуйской области
В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 нарколабораторий
В Баткене задержана наркогруппировка. Выращивали гибридную марихуану
Нарколабораторию нашли в гараже у жителей Бишкека
В Бишкеке иностранца задержали за создание нарколаборатории
Популярные новости
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
