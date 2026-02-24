14:00
Общество

В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж

Сотрудники Октябрьского УВД задержали двух подозреваемых, которых считают причастными к серии квартирных краж на территории столицы.

В милицию обратилась жительница Бишкекa К.Т., заявив, что 19 февраля неизвестные, войдя в доверие, получили доступ в ее квартиру в 6-м микрорайоне и похитили 120 тысяч сомов, 150 евро, а также золотые украшения: кольцо, обручальное кольцо, серьги и цепочку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР. В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое местных жителей — А.Г., 1985 года рождения, и И.Т., 1993 года рождения. Они доставлены в следственные органы и водворены в ИВС.

УВД
Фото УВД
Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Милиция призывает граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемых или обладают важной информацией, сообщить по телефонам: 0706939696, 0995950940 или 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363324/
просмотров: 240
