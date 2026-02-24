11:23
Происшествия

В Таласе по подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник милиции

Государственный комитет национальной безопасности сообщил, что в рамках системной работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах раскрыл факт вымогательства взятки старшим оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Таласского района Т.Р.З.

По данным госкомитета, установлено, что милиционер на протяжении длительного времени, оказывая давление на Т.Н.Т., систематически вымогал денежные средства, угрожая привлечением к уголовной ответственности.

21 февраля подозреваемый задержан после получения части вымогаемой взятки в размере 100 тысяч сомов.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Таласа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других причастных должностных лиц.

