В Таласе по подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник милиции

Государственный комитет национальной безопасности сообщил, что в рамках системной работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах раскрыл факт вымогательства взятки старшим оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Таласского района Т.Р.З.
21 февраля подозреваемый задержан после получения части вымогаемой взятки в размере 100 тысяч сомов.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Таласа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других причастных должностных лиц.