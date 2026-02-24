17:47
Занимающихся попрошайничеством иностранцев предлагают выдворять из Кыргызстана

Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в Кодекс КР о правонарушениях и Закон «О внешней миграции». Как сообщил замглава МВД Адылбек Бийбосунов на заседании комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, законопроект касается попрошайничества.

Так, согласно законопроекту, за попрошайничество на проезжей части дорог, а также приставание, назойливое обращение в общественных местах с целью получения денег или других материальных ценностей, будут наказывать общественными работами на срок от 20 до 30 часов либо арестом до трех суток. Повторное нарушение влечет общественные работы на срок от 30 до 40 часов либо арест от трех до пяти суток.

Также в кодексе предлагают предусмотреть наказание за вовлечение в попрошайничество пожилых граждан, лиц, страдающих психическими заболеваниями и расстройствами, беременных женщин, лиц с инвалидностью — штрафа в размере 20 тысяч сомов.

Если попрошайничеством или вовлечением в попрошайничество занимается иностранный гражданин, то он выдворяется из страны в случае повторного нарушения в течение одного месяца после применения мер взыскания.

Замминистра внутренних дел отметил, что ситуация с попрошайничеством в городах Бишкеке и Оше приобретает серьезные масштабы, статистика ежегодно растет.

Отдельные депутаты высказали сомнения относительно предложенных норм. Например, Улукбек Узакбаев поинтересовался, не начнет ли милиция наказывать тех, кто собирает средства на лечение больных детей. Он посоветовал прописать в законопроекте различие благотворительности от попрошайничества.

А депутат Болот Ибрагимов предложил наказывать попрошаек, мешающих движению машин на дорогах, уже предусмотренными в законодательстве мерами по нарушению ПДД.

По итогам обсуждения замминистра пообещал доработать законопроект ко второму чтению, а члены комитета одобрили концепцию документа в первом чтении.
